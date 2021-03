Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Anklage gegen einen ehemaligen Administrator des rechtsgerichteten Internetportals "Trutzbund" erhoben. Wie Staatsantwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Chemnitz mitteilten, wird dem 56-jährigen Chemnitzer die Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen in 600 Fällen vorgeworfen. Mit der Anklageerhebung seien nun langwierige Ermittlungen abgeschlossen worden, die sich gegen Nutzer der Internetseite sowie die Angehörigen des sogenannten "Trutzbund"-Netzwerks richteten. Gegen einen zweiten Initiator der Seite, einen 58-Jährigen aus dem Brand-Erbisdorfer Ortsteil Langenau, erging ein Strafbefehl über mehr als zehntausend Euro.