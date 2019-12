Das Arbeitsgericht Chemnitz verhandelt am heutigen Mittwoch die Klage von Fußball-Profi Daniel Frahn gegen seine Kündigung durch den Chemnitzer FC. Der Stürmer war am 5. August dieses Jahres wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Szene vom Chemnitzer Fußballclub entlassen worden - fristlos. Sein Vertrag hätte noch bis 2021 bestanden. Als Begründung führte der Drittligist an, dass sich der damals verletzte Frahn am 3. August als Zuschauer während des Auswärtsspiels in Halle durch offensichtlich zur Schau gestellter Sympathie zu führenden Köpfen rechtsgesinnter Gruppierungen massiv vereinsschädigend verhalten habe.



Ende August hatte Frahn eine Erklärung verbreitet, in der er sich von den Vorwürfen distanzierte. Der Stürmer war gegen seine Entlassung juristisch vorgegangen und hatte Klage eingereicht. Ein erster Gütetermin im September vor dem Chemnitzer Arbeitsgericht brachte keine Einigung.