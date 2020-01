Zum Jahresende 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen leicht angestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Freitag mitteilte, waren im Dezember 110.600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Dies sind 3.300 mehr als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote stieg vom Rekordtief von 5,0 Prozent auf 5,2 Prozent. Den Angaben zufolge ist das saisonal bedingt.