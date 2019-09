An der Kreuzung Clausstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße in Chemnitz hat es am Sonnabend gegen 13:30 Uhr einen Unfall gegeben. Wie ein Reporter mitteilte, fuhr ein Fahrzeug einem anderen in die Seite, woraufhin es gegen das Geländer eines Fußwegs gedrückt wurde. Die Insassen beider Autos wurden durch die ausgelösten Airbags verletzt. Sie erlitten Prellungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Polizei gaben beide Fahrer an, bei Grün gefahren zu sein. Die Kreuzung gilt als gut einsehbar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.