Ab Montag wird in Thalheim die Bundesstraße 180 außerorts Richtung Stollberg saniert. Dafür soll der komplette vier Kilometer lange Abschnitt voll gesperrt werden. Der Unmut der Thalheimer darüber ist groß.

Wohnhäuser gibt es in dem betroffenen Bereich nur wenige. Trotzdem wären viele Menschen von der vier Monate langen Vollsperrung betroffen. "Es gibt ein Schullandheim, das nach der Corona-Krise wieder öffnen konnte und geöffnet hat und das erreichbar sein muss", sagt Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim. "Und es gibt eine große Kleingartenanlage, die ja in diesen Zeiten auch sehr wichtig ist."

Außerdem liegt ein Motorsportclub an der Straße. Hier trainieren Motorradfahrer und Biker im selbstgebauten Hindernisparcours für Meisterschaften von Kreisebene bis Weltcup. Im September sollen hier die Ostdeutschen Meisterschaften stattfinden. Doch mit einer gesperrten Bundesstraße würde das nicht funktionieren, meint Vorstandschef Frank Krumbiegel. "Ich brauche Krankenwagen, ich brauche das ganze Catering, die Fahrer selbst, die jetzt mit Wohnmobil oder Transporter kommen", sagt er. "Und wir haben dieses Jahr durch Corona hier schon Ausfälle gehabt. Wenn die Veranstaltung im September ausfallen muss, weil die Straße zu ist und es keine Alternative gibt, dann wird es richtig ernst."

In einer formellen Anhörung hatte Bürgermeister Dittmann der zuständigen Behörde im Landratsamt Erzgebirgskreis die Einwände mitgeteilt. Zum Beispiel wäre es aus seiner Sicht hilfreich für die Betroffenen, wenn der Bauabschnitt in zwei Phasen geteilt worden wäre. Doch die Vorschläge seien ohne Begründung abgelehnt worden, so Dittmann.