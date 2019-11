Programmhighlights Tanztheater "Invited" am 06.11. und 07.11. um 19 Uhr in der St. Markuskirche



Oper "Mefistofele_Utopie" am 07.11. um 21.30 Uhr im Nikola Tesla



Lesung "Die Farbe meiner Haut" am 08.11. um 17 Uhr im Festivalzentrum hinter dem Karl-Marx-Monument



Silent-Disco "Glamnitz*Silence" am 9.11. ab 22 Uhr am Karl-Marx-Monument



Menschliche Bibliothek "Chemnitzer Utopistinnen" am 10.11. um 14 Uhr im Festivalzentrum hinter dem Katl-Marx-Monument