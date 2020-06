Am Chemnitzer Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen Tibor K. wegen Sachbeschädigung begonnen. Dem seit langem in Chemnitz lebenden gebürtigen Ungarn wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 in 309 Fällen die Reifen an Autos im Stadtgebiet von Chemnitz zerstochen zu haben.



In den meisten Fällen traf es Falschparker, die ihre Autos auf Gehwegen oder im Parkverbot abgestellt hatten. Dabei entstand ein Sachschaden von fast 40.000 Euro. Wegen der Höhe des Sachschadens wird das Verfahren nicht an einem Amtsgericht, sondern am Landgericht geführt. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Acht Zeugen und zwei Sachverständige sollen gehört werden. Ein Urteil wird voraussichtlich am 7. Juli verkündet.