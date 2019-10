Rings um Augustusburg grünt es. Aber der Wald hat Schaden genommen. Nun will die Stadt mit Hilfe der Bürgher den Stadtwald aufforsten.

Die Stadt Augustusburg will mit Hilfe ihrer Bürger einen Teil des geschädigten Stadtwaldes wieder aufforsten. Der Bürgermeister Dirk Neubauer hat vorgeschlagen, in Abstimmung mit der Forstbehörde 10.000 neue Bäume zu pflanzen. Die Einwohner sollen die Bäume selbst pflanzen oder dafür Geld spenden. Laut Stadtverwaltung stieß die Idee auf große Resonanz.

Am Dienstagabend soll die Aktion bei einem Bürgerforum konkret vorgestellt werden. Wer selbst einen Baum pflanzen will, zahlt fünf Euro pro Baum, wer nur spenden will, zahlt zehn Euro. Der Stadtwald von Augustusburg ist durch Trockenheit, Stürme und Borkenkäferbefall stark geschädigt.