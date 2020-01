Wie aus der Präsentation weiter hervorgeht, soll nur die Hälfte der 80 Kilometer langen Strecke zweigleisig ausgebaut werden. Zwischen Bad Lausick und Geithain sowie Cossen und Burgstädt plant die Bahn demnach weiter mit eingleisigem Betrieb, was im Fahrplan berücksichtigt werden muss. Wichtig für Anwohner: Lärmschutz ist nur dort gesetzlich vorgeschrieben, wo die Strecke wesentlich verändert - konkret zweigleisig ausgebaut - wird.



Ferner plant die Deutsche Bahn einen neuen Haltepunkt zwischen Herrenhaide und Taura sowie die Reaktivierung der Station Cossen. Zudem soll ein neu geplanter Haltepunkt in der Chemnitzer August-Bebel-Straße in den Streckenausbau integriert werden. Unklar ist hingegen noch, ob die Bahnstrecke Rochlitz - Narsdorf wieder aktiviert wird und Anschluss bietet. Seit 2001 ist die Stadt Rochlitz ohne Schienenverkehr, zuvor war die Kleinstadt ein regionaler Eisenbahnknoten im Muldental.



Ob die Bahn künftig auch selbst finanzierten Fernverkehr auf der Verbindung plant, geht aus der Präsenation nicht hervor. Intercity- oder ICE-Anschluss fordern Kommunen und Wirtschaft in der Chemnitzer Region. In der Präsentation steht als eine der "Prämissen für die weitere Planung der Gesamtstrecke" wörtlich: "Stabile Bestellgrundlage (Freistaat Sachsen oder Bund?)". Das deutet darauf hin, dass die Bahn keinen eigenwirtschaftlichen Fernverkehr in Erwägung zieht.