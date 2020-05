31.05.2020 | 14:20 Uhr Kuhherde auf Nachtwanderung in Chemnitz

Kühe lassen sich normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe bringen, wenn sie auf der Weide stehen. Am Stadtrand von Chemnitz machte sich trotzdem eine Herde auf, um in der Nacht die Stadt zu erkunden.