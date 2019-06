Etwa 300 tote Fische haben die Trinkwassertalsperre Stollberg verunreinigt. Laut Polizei waren die Tiere illegal ausgesetzt worden. Die Tiere trieben demnach zwischen Ende Februar und Mitte März tot in der Trinkwassertalsperre. Die Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte die Fische zwischen Dezember vergangenen Jahres und Mitte Februar noch lebendig in die Talsperre entließen.

Weil die Giebel - eine Karpfenart - nicht an die Wasserbeschaffenheit angepasst waren, seien sie gestorben, so die Polizei. Es konnte ausgeschlossen werden, dass giftige Substanzen in die Talsperre geleitet wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gewässerverunreinigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.



Dem Freistaat Sachsen sei durch die Verunreinigung des Wassers ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden, hieß es.