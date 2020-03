Auf dem ehemaligen Parkplatz neben dem Chemnitzer Kulturkaufhaus Tietz wird seit Donnerstag das Unterste nach oben gekehrt. Aber ganz vorsichtig, denn dort haben in den nächsten sechs Monaten die Archäologen das sagen. Grabungsleiter Peter Hiptmair muss die Zeit nutzen, denn es handelt sich, wie schon bei den vorangegangenen Ausgrabungen in der Chemnitzer Innenstadt, um eine sogenannte Rettungsgrabung. "Alles was wir jetzt freilegen, würde durch die Baumaßnahme endgültig zerstört werden." Deshalb sei es notwendig, im Vorfeld eine gezielte Freilegung und Grabung durchzuführen, um wertvolle Hinweise der Chemnitzer Geschichte und Vergangenheit zu dokumentieren und der Nachwelt zu überliefern.

Die Archäologen hoffen auf Funde früherer Handwerker, da das Areal einst vor den Toren der befestigten Stadt lag. Peter Hiptmair geht davon aus, Spuren jahrhundertealten Gewerbes zu finden. "Die Grabung wird insofern spannend, weil wir außerhalb der eigentlichen Altstadt sind, aber trotzdem in einem Bereich in unmittelbarer Umgebung zwischen zwei Stadttoren und einer Einfallstraße." Dort hätten sich Händler und Handwerksbetriebe angesiedelt, die aus der Innenstadt verbannt gewesen seien wegen Geruchsblästigung beziehungsweise aus Gründen des Brandschutzes. "Spuren von Töpfereien vermuten wir auf diesem Gelände beispielsweise, die außerhalb der Stadtmauern ihr Handwerk ausüben mussten wegen der Brandgefahr."

Noch trägt das Gelände die baulichen Spuren des 20. Jahrhunderts, als hier ein gepflasterter Parkplatz und Grünflächen angelegt wurden, nachdem die Ruinen des 2. Weltkrieges beseitigt waren. Wenn das Gelände genau vermessen ist, graben sich die Archäologen in den nächsten Wochen Schicht für Schicht durch die Jahrhunderte, erklärt Peter Hiptmair: "Wir fangen mit dem Entfernen der Grasnarbe an, dann graben wir vorsichtig mit dem Bagger soweit nach unten, bis wir auf die ersten Mauerreste stoßen. Dann wird Keramik aus diesen Befunden geborgen." Er hoffe auch, dass architektonische Überreste von Gebäuden gefunden würden. "Holz hat sich zum Beispiel in Chemnitz sehr gut erhalten. Wir könnten also auch Reste von Fachwerkgebäuden finden." Erst wenn die Archäologen auf eine Erdschicht stoßen, in der kein künstlicher Eingriff durch den Menschen mehr festzustellen ist, gilt die Grabung als abgeschlossen.