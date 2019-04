Hauptzeuge im Prozess um Chemnitzer Messerattacke verweigert Aussage

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf den Chemnitzer Daniel H. hat der Hauptbelastungszeuge die Aussage verweigert. Dem 30 Jahre alten Libanesen war während der Verhandlung ein Rechtsbeistand zugeordnet worden, auf dessen Anraten er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berief. Über seinen Anwalt ließ der Mann erklären, er sei nach seinen Aussagen bei der Polizei bedroht worden. Zudem befürchte er, sich wegen früherer widersprüchlicher Angaben zum Tatgeschehen selbst zu belasten und belangt zu werden.

Was sah der Zeuge wirklich?

In Chemnitz erinnert eine Gedenkpaltte an das Opfer. Bildrechte: dpa Das Landgericht Chemnitz wies die Begründung als unzureichend ab und verhängte gegen den Zeugen ein Ordnungsgeld von 300 Euro oder ersatzweise drei Tage Haft. Da der Zeuge dennoch nicht alle Fragen beantwortete, soll er am 26. April erneut vor Gericht vernommen werden. Der Libanese hatte am Tag der Messerattacke auf den Chemnitzer Daniel H. in einem Döner-Imbiss nahe in Sichtweite des Tatorts gearbeitet. Zu dem Geschehen am 26. August 2018 befragt, hatte er auf Fotos den Angeklagten und den flüchtigen mutmaßlichen Mittäter erkannt. Allerdings machte er in zwei Vernehmungen unterschiedliche Angaben zum Tatgeschehen. So wollte er zum einen eine deutliche Stichbewegung, zum anderen nur Schläge beobachtet haben.

Nur ein Verdächtiger vor Gericht

Für den gewaltsamen Tod des 35-jährigen Daniel H. muss sich seit Mitte März ein 32 Jahre alter Syrer vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Nach dem zweiten Tatverdächtigen, einem Iraker, wird international gefahndet. Beide sollen in der Tatnacht das Opfer erstochen und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Nach der Tat gab es in Chemnitz teils gewalttätige Demonstration sowie fremdenfeindliche Übergriffe. Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen und wegen des großen öffentlichen Interesses in einem besonders geschützten Verhandlungssaal in Dresden statt.

Befangenheitsantrag gescheitert