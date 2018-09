Erneut fremdenfeindlicher Überfall in Chemnitz

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 21:15 Uhr auf der Schlossteichinsel nahe der Promenadenstraße. Demnach waren an dem Übergriff mindestens 15 Personen beteiligt. Zunächst verlangten sie von einer zehnköpfigen Gruppe deutscher Jugendlicher, die einen Geburtstag feierten, die Ausweise. Zeugen sagten aus, die Angreifer hätten sich als Bürgerwehr bezeichnet. Die jungen Leute ergriffen die Flucht und alarmierten die Polizei. Angegriffen wurden sie laut Polizei nicht.

Die Polizei setzte die 15 Taterdächtigen unmittelbar nach dem Vorfall auf der Schlossteichinsel fest und nahm sie in Gewahrsam. Während neun von ihnen die Polizeidienststelle in der Nacht verlassen durften, erging gegen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 27 und 33 Haftbefehl. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Landfriedensbruch vorgeworfen. Einer der Tatverdächtigen stand bereits unter Bewährung. Die Hauptverhandlungen gegen die Männer sind kommende Woche am Chemnitzer Amtsgericht geplant.