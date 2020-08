Durch einen Vorhang geht es in den zweiten Bereich. Straßenlärm ertönt, dazwischen das klackende Geräusch, das Blinden eine Ampel anzeigt. Die Straße in der vorgebenen Zeit zu überqueren, erweist sich als unmöglich. "Dieser Bereich ist uns besonders wichtig", sagt Lars Geidner, ehrenamtlicher Helfer im "Weißer Stock e.V.". Den Verkehrslärm habe der Verein direkt an einer Chemnitzer Kreuzung aufgenommen. "Der Lärmpegel ist realistisch", so Geidner. "So laut hört ein Blinder den Straßenlärm." Auf dem Boden helfen Indikatoren dabei, den Weg über die Straße zu finden.