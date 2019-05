"Und das bedeutet, dass man sich von Höhle zu Höhle rantasten kann und dann natürlich das nachzuerleben, was in der Steinzeit passiert ist, wie die Menschen gelebt haben", sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Schlossbetriebe. Hauptmotive der Höhlenmalerei sind Tiere. Das liege daran, dass in der Steinzeit viel gejagt wurde und das Verzehren von Fleisch eine große Rolle gespielt habe, so Meyn.