Malaria-Medikamente in Afrika Allein an der Elfenbeinküste seien Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge 30 bis 60 Prozent der angebotenen Arzneimittel gefälscht, informierte die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG. Die Medikamente seien oft nicht nur unwirksam, sondern könnten Patienten direkt schaden. In afrikanischen Ländern sind sie laut WHO auf Straßenmärkten zu finden. Jährlich sterben mehr als 400.000 Menschen weltweit an der Tropenkrankheit Malaria.