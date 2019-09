Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Polizist die zwei brennenden Autos am Schlossteich.

Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Polizist die zwei brennenden Autos am Schlossteich. Bildrechte: Harry Härtel

In der Nähe des Chemnitzer Schlossteichs sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos abgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde das Feuer von einem Beamten entdeckt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindern. Außerdem wurden zwei weitere Autos durch den Brand beschädigt.