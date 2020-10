In Chemnitz haben in der Nacht zu Donnerstag erneut Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen kurz nach Mitternacht im Stadtteil Schloßchemnitz ein Pkw und ein daneben parkender Kleintransporter in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge.

Welcher Sachschaden entstand, ist noch unklar. Auch die Brandursache muss noch ermittelt werden. Erst in der Nacht zu Mittwoch war in Gablenz ein Auto abgebrannt. Hier geht die Polizei von Brandstiftung aus. In den vergangenen Monaten waren im Stadtgebiet von Chemnitz mehrfach Fahrzeuge mutwillig in Brand gesteckt worden.