In Chemnitz hat in der Nacht zu Montag erneut ein Fahrzeug gebrannt. Gegen 1 Uhr rückten Polizeibeamte und Kameraden der Feuerwehr zu einem geparkten Kleintransporter im Ortsteil Schloßchemnitz aus. Die Flammen konnten gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens und die Ursache sind noch unklar.

Bereits in der Nacht zu Sonntag stand ein Auto auf einem Supermarktparkplatz in Flammen. Die Polizei geht hier von Brandstiftung aus. Zwei weitere Fahrzeuge brannten in der vergangenen Woche. Es werden Zeugen gesucht.