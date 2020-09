Das im Rahmen einer Kunstaktion im Chemnitzer Schlossteich versenkte Auto ist am Dienstag geborgen worden. Die Feuerwehr hievte das Auto am Vormittag mit einem Kran aus dem Wasser. Anlass dafür waren notwendige Reparaturen. So wechselte ein Glaser vor Ort die vermutlich von Vandalen eingeschlagenen Seitenscheiben. Danach kam das Auto zurück in den Teich, allerdings weiter weg vom Ufer als bisher.