Ein 38-Jähriger ist in der Nacht zum Sonnabend in seinem Auto mitten auf einer Kreuzung in Chemnitz eingeschlafen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wachte der Mann erst auf, als eine Frau mehrfach an seine Scheibe klopfte. Er fuhr weiter, bog wenig später in ein Grundstück ab und krachte gegen einen Zaun. Der 38-Jährige flüchtete mit seinem Auto von der Unfallstelle. Weit kam er allerdings nicht, da ihn erneut die Müdigkeit übermannte.