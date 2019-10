In Chemnitz sind weiter Automatenknacker am Werk. Innerhalb weniger Tage wurden laut Polizei zwei Fahrkartenautomaten der Chemnitzer Verkehrs-AG gesprengt. Zunächst war am Dienstagmittag der Automat in der Adelsbergstraße betroffen. Trotz Detonation bliebt dieser jedoch verschlossen. Anders war das am Donnerstag an der Straßenbahnhaltestelle Stollberger Straße/Dr. Salvador-Allende-Staße, wo die Geldkassette gestohlen wurde.Der Sachschaden an den zwei beschädigten Automaten beträgt nach Angaben der Polizei 60.000 Euro. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.