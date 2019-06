Prozessauftakt gegen mutmaßliche Automatensprenger in Chemnitz

Vor dem Landericht Chemnitz müssen sich ab Dienstag zwei Männer wegen Herbeiführung von Spengstoffexplosionen verantworten. Sie sollen mehrfach Fahrkartenautomaten in die Luft gejagt haben. Um an Geld zu kommen, sollen die 30 und 39 Jahre alten Männer Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regiobahn mit Hilfe von Pyrotechnik zerstört haben. Fünf derartige Fälle werden ihnen zur Last gelegt. Insgesamt konnten sie knapp 10.000 Euro erbeuten. Der Geräteschaden liegt um ein Zehnfaches höher.