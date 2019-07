Nach mehrfacher Kritik wegen Zugausfällen auf der Bahnverbindung Chemnitz - Leipzig soll sich die Lage bald entspannen. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Dienstag mitteilte, will die Mitteldeutsche Regiobahn eine fünfte Zuggarnitur an den Start bringen. Der Zug verfügt über knapp 260 Sitzplätze, ist barrierefrei und durchgehend klimatisiert. Er soll dann eingesetzt werden, wenn wie zuletzt im Juni die regulären Dieselloks ausfallen. Der Reservezug wird allerdings erst ab dem Fahrplanwechsel im Dezember zur Verfügung stehen.