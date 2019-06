Michael Ballack wagt den Anfang für eine mögliche zukünfige Trainertätigkeit. Allerdings verzichtet der 42-Jährige für seine zunächst anvisierte UEFA-B-Lizenz auf einen Lehrgang beim DFB. Der 42-Jährige gab am Montag via Twitter bekannt, dass er zurzeit das Seminar zum Erwerb der UEFA-B-Lizenz in Wales absolviert. Im vergangenen Februar hatte er die die Trainerausbildung des Deutschen Fußball-Bundes öffentlich kritisiert. Der 98-malige Nationalspieler aus Chemnitz plädiert dafür, dass die Bundesligaklubs nicht nur ihre Spieler, sondern auch ihre Trainer selbst ausbilden dürfen.