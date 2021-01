Die Niners Chemnitz haben in der Basketballbundesliga ihre neunte Saisonniederlage kassiert. Nach zuletzt starken Leistungen gingen sie am Sonntag in Ulm mit einem deutlichen 63 zu 102 unter. Die Chemnitzer waren von Anfang an klar unterlegen. Allein in der ersten Hälfte leisteten sich die Niners elf Ballverluste. In der Tabelle steht Chemnitz auf Platz 13, vor noch fünf weiteren Teams.