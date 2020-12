Die Niners Chemnitz müssen weiter auf den ersten Heimerfolg in der ersten Basketball-Bundesliga warten. Die Mannschaft verlor am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer MHP-Ludwigsburg deutlich 91:114. Vier Tage zuvor gab es bei den Chemnitzern noch großen Jubel. Da hatten die Niners bei Schlusslicht Gießen den ersten Bundesliga-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. In der Tabelle steht das Team aus Chemnitz nach acht Spieltagen auf dem drittletzten Platz.