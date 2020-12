Die Niners Chemnitz feierten am Freitagabend in Gießen den ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte.

Die Niners Chemnitz feierten am Freitagabend in Gießen den ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte. Bildrechte: imago images/HMB-Media

Die Niners Chemnitz haben am Freitagabend den ersten Sieg ihrer Geschichte in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Sachsen setzten sich im Kellerduell nach einer Leistungssteigerung im zweiten Viertel mit 95:83 gegen die JobStairs Giessen 46ers durch. "Der erste Sieg in der BBL ist ein historischer Erfolg für uns. Entscheidend war, dass wir als Mannschaft auch in schwierigen Phasen Selbstvertrauen gezeigt haben und als Team sehr gut funktioniert haben", sagte Top-Scorer Mike nach der Partie bei "MagentaSport".