Die Chemnitzer Niners veranstalten am Sonnabend eine große Sammelaktion. Wie die Zweitligabasketballer am Dienstag mitteilten, werden die Fans gebeten, zum ersten Heimspiel der Saison ungekühlt haltbare und verpackte Lebensmittel mitzubringen. Auch um kleine Geldbeträge wird geworben. Die Spenden sollen der Chemnitzer Tafel zugutekommen, die wöchentlich etwa 1.400 Bedürftige versorgt.

Für die ehrenamtlichen Tafel-Helfer stellen die Niners außerdem am Sonnabend 120 Freikarten zur Verfügung. Anlass für die Aktion ist der Tafel-Tag. Unter dem Motto "#zeitschenker - gemeinsam Lebensmittel retten und Armut lindern" findet am 28. September bundesweit der 13. Deutsche Tafel-Tag statt. Die Niners Chemnitz spielen an dem Sonnabend um 19 Uhr in der Messe gegen die Bayer Giants Leverkusen. Spenden für die Chemnitzer Tafel können ab 18 Uhr neben dem Haupteingang der Messe abgegeben werden.