Die Chemnitzer müssen in dieser Woche mit weiteren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Zschopauer Straße rechnen. Am Montag beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss der alten Straßenbrücke über der Eisenbahntrasse. Das Bauwerk wird komplett ersetzt. Dabei seien kurzzeitige Vollsperrungen nötig, teilte die Stadtverwaltung mit. Ansonsten werde der Verkehr auf zwei Fahrspuren aufrecht erhalten. Geh- und Radwege sind benutzbar. Die Hauptbaumaßnahmen beginnen dann am 19. August.