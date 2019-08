Die A4 bei Chemnitz wird ab Montag zeitweise zum Nadelöhr. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird die Fahrbahn an der Anschlussstellen Chemnitz-Mitte in Fahrtrichtung Erfurt erneuert. Dazu wird der Verkehr bis zum Freitag in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Außerhalb der Arbeitszeit seien alle Fahrstreifen befahrbar. Die Anschlussstelle selbst ist ab Dienstag während der nächtlichen Arbeiten voll gesperrt.