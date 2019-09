In Chemnitz beginnen am Freitag die Bauarbeiten am letzten noch nicht erneuerten Teilstück der Sachsen-Franken-Magistrale, dem sogenannten Chemnitzer Bahnbogen. Dabei handelt es sich um den knapp drei Kilometer langen Abschnitt zwischen Augustusburger Straße und Bahnhof Mitte. Dort werden die gesamten Gleisanlagen erneuert und die Haltepunkte Chemnitz-Süd und Chemnitz-Mitte barrierefrei gestaltet. Des Weiteren werden die fünf Eisenbahnbrücken im Streckenabschnitt durch neue Bauwerke ersetzt.