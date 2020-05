Der Neubau der Bahnbrücke an der Reichenhainer Straße/Südbahnhof in Chemnitz geht am Montag in eine weitere Bauphase. Die Bauarbeiten gehören zur Erneuerung der Sachsen-Franken-Magistrale, dem sogenannten Chemnitzer Bahnbogen. Laut der Deutschen Bahn AG erfolgt der Einhub der Überbauträger für das neue Gleis Werdau-Dresden.