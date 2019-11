Autofahrer müssen sich ab Montag in der Chemnitzer Innenstadt auf weitere Behinderungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnen die Vorbereitungen für größere Bauarbeiten am Johannisplatz. Dafür muss eine Stromleitung über die Augstusburger Straße verlegt werden, so dass es bis zum 20. Dezember zu Verkehrseinschränkungen an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Augustusburger Straße kommt.