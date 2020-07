Der Stadtrat Chemnitz hat am Mittwoch auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, einen sogenannten Baustellenatlas zu erstellen. Bis zur Mitte des IV. Quartals 2020 soll die Stadtverwaltung eine Konzeption zur Baustellenkoordinierung innerhalb der Stadtverwaltung entwickeln.



Im Ergebnis soll ein Baustellenatlas für die Stadt Chemnitz als Online-Plattform entstehen. Dort sollen in Zukunft alle Bauvorhaben im öffentlichen Raum und notwendige Straßensperrungen öffentlich einsehbar sein. Außerdem soll das Portal Umleitungen darstellen und eine Vernetzung aller an den Bauvorhaben Beteiligten sichern.