Stollberger Schüler organisieren Benefiz für behinderten Jungen

Michelle Seifert, Celina Emmrich und Felix Ose (v.l.n.r.) Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Das Mikro wird auf der Bühne des alten Schlachthofes in Stollberg am Sonnabend zum Staffelstab. Gleich vier Bands, ein Zauberer und ein DJ unterhalten die Besucher bis etwa 22 Uhr. Dabei soll möglichst viel Geld gesammelt werden - so der Plan von Michelle, Celina und Felix. Die Zehntklässler stecken zwar gerade mitten im Prüfungsstress. Doch die Benefizaktion planen sie bereits seit einem Jahr und ziehen sie deswegen auch tapfer durch. Am Nachmittag geht es noch ziemlich familiär zu - etwa 50 Besucher sind da. Michelle hofft, dass noch viele am Abend vorbeischauen. Am Ende soll möglichst eine vierstellige Summe im Spendentopf sein.

Junge Reporter aus dem Erzgebirge

Die Gruppe gehört zu einem Blog namens Medien ErZ Community. Dort schreiben sie Artikel und führen Interviews. Diesmal aber sind sie selbst die Akteure. Michelle sagt, alle seien gleich Feuer und Flamme gewesen, als sie vorgeschlagen hatte, den sechsjährigen Ewen zu unterstützen. "Die Ideen sind uns gleich übergekocht", sagt Felix. Und Michelle meint, ihr wär's am liebsten gewesen, sie hätten das Event gleich von heute auf morgen organisieren können, doch so kurzfristig käme man nicht an die Bands heran. Inzwischen seien sogar Bands, die es diesmal terminlich nicht geschafft haben, bereit, beim nächsten Benefiz aufzutreten.

Mehrere Tausend Euro für Therapie in der Slowakei

Ewen ist seit seiner Geburt mehrfach behindert. Er hat einen verkleinerten Kopf, eine verkrümmte Wirbelsäule, hat wegen der Spastik immer die gleiche Haltung, ist neurologisch blind und schallempfindungsschwerhörig. Die Therapie in der Slowakei könnte Ewen helfen, seine motorischen Fähigkeiten zu verbessern, sagt seine Mutter Stefanie Wittig. Auch auf die Wirbelsäulenverkrümmung könnte die Therapie sich günstig auswirken, vielleicht könnte er irgendwann mal alleine sitzen. Durch eine Kombination verschiedener Therapien könnten die Muskeln und das Gehirn weiter angeregt werden - kurz: Seine Lebensqualität könnte sich spürbar verbessern, hofft seine Mutter. Die Therapie sei patentiert und ursprünglich für Raumfahrer entwickelt worden, die mit Schwerelosigkeit umgehen müssten. In Deutschland gebe es so etwas nicht. Zudem würden sich so viele Therapeuten gleichzeitig um Ewen kümmern, das wäre hierzulande undenkbar.

Krankenkasse trägt die Kosten nicht

"Normalerweise müssten Krankenkassen Rehabilitation im EU-Ausland bezahlen", sagt Stefanie Wittig. Sie hat eine Reihe von Ablehnungsgründen von ihrer Krankenkasse gesammelt. "Von 'die Therapie ist in Deutschland nicht anerkannt', über 'Ewen ist nicht behindert genug' bis 'er hatte doch vor fünf Jahren die letzte Reha, warum denn jetzt schon wieder?' ist alles dabei". Ihre Klage liege dem Sozialgericht Chemnitz seit vier Jahren vor, zu einer Verhandlung sei es aber bislang noch nicht gekommen.



"Wenn man so viel Ablehnung erfährt wie wir, ist es toll zu sehen, dass Jugendliche sich für uns und die Benefiz-Aktion so einsetzen", sagt die Mutter von Ewen. Auch dass sie keine Berührungsängste hätten, ihre Freizeit opfern und ganz viel Herz zeigen würden, findet sie toll.

Stefanie Wittig mit dem sechsjährigen Sohn Ewen und ihrem Mann (v.l.n.r.) Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Quelle: MDR/nk