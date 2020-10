Für Bernd Birkigt, den parteilosen Bürgermeister von Oelsnitz, ist das größte Problem der steigende Wasserstand in den ehemaligen Gruben. "Unter uns sind Schachtanlagen, die sind mehr als 1.000 Meter tief und seit 50 Jahren steigt dort das Wasser." In jedem Jahr nehme der Wasserstand um zehn bis 15 Meter zu. "Wir wissen, dass es im Jahr 2030 hier an die Erdoberfläche treten kann. Und das darf nicht passieren." Denn damit bestehe die Gefahr, dass das Grubenwasser das Trinkwasser verunreinige.

Mit zwei Messanlagen wird zur Zeit der steigende Wasserstand unter Tage gemessen. Nach Angaben des Sächsischen Oberbergamtes belegen die Daten, die in einem 633 Meter tiefen Bohrloch erhoben werden, dass der Wasserstand um etwa einen Meter pro Monat steigt. In den nächsten Jahren soll ein Konzept erarbeitet werden, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Dazu gehört das Abpumpen des Wassers und die Sicherung der alten Bergwerke.

Nach Angaben des Sächsischen Oberbergamtes sind seit 2011 mehr als 60 Millionen Euro von der Europäischen Union in die Sanierung des sächsichen Steinkohlealtbergbaus geflossen. Die EU zieht sich allerdings in den kommenden Jahren aus dieser Finanzierung zurück. Tobias Dressler vom Sächsischen Oberbergamt sieht nun den Freistaat Sachsen in der Pflicht. "In der Vergangenheit war es so, dass es eine Mischfinanzierung aus EU-Geld und Landesgeld gab. In Zukunft wird das wegen der politischen Ausrichtung der Strukturfördermittel nicht mehr möglich sein." Die Herausforderung sei jetzt, die Finanzierung der Bergbauhinterlassenschaften über Landesmittel sicherzustellen.