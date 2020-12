Seit 2019 wird das Bergbaumuseum in Oeslnitz saniert und umgebaut. Bis zur Eröffnung 2023 ist es noch ein langer Weg, doch mit der Grundsteinlegung am Freitag für einen neuen Zwischenbau ist das Ziel ein Stück näher gerückt. Auch die Dauerausstellung soll neu ausgerichtet werden, so Museumsleiter Jan Färber. Aus dem Gedenkort für Bergleute soll eine Ausstellung werden, die die Geschichte des Steinkohlebergbaus für jedermann nachvollziehbar werden lässt.

23 Millionen Euro werden in den Umbau investiert, der so manche Tücke mit sich bringt. So musste unter anderem bei der Pfahlgründung des Neubaus nachgebessert werden, weil sich der Baugrund - trotz Gutachten - als nicht tragfähig genug herausgestellt hatte. Ansonsten birgt Bauen im Bestand doch jede Menge Überraschungen in der Bausubstanz", sagt Projektleiter Matthias Meyer. "Wir finden alte eingemauerte Stahlträger, die entfernt werden müssen, von großen Betonquadern bis zu alten Kanälen, alte Kellergewölbe, alte Leitungen."