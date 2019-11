Traditionell bildet die Bergparade in Chemnitz den Auftakt zur Weihnachtssaison im Erzgebirge. "Die Stadt Chemnitz hat als alter Wirtschaftsstandort hier in Sachsen eine durchaus große Bedeutung für den Bergbau gehabt", erklärt Neuber. "Auch in Chemnitz hat es mal eine Saigerhütte gegeben zur Silbergewinnung." Außerdem habe der bedeutendste Montangelehrte der frühen Neuzeit, Georgius Agricola, in Chemnitz als Bürgermeister gewirkt und seine Schriften veröffentlicht.