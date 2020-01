Am Schlossteich mussten die Beamten in der Vergangenheit immer wieder Sachbeschädigungen feststellen. Nach der Beschädigung der Schillingschen Figuren im Mai 2018 war der sanierte Pavillon in der Nähe der Schillingschen Figuren Ziel von Vandalen. Sie beschmierten in der vergangenen Woche den frisch sanierten Pavillon gleich mehrfach.

Die Schillingschen Figuren sind schon mehrfach beschädigt worden. Bildrechte: Audiovision Chemnitz