Aus Protest gegen die Außenpolitik der Bundesregierung im Nordsyrienkonflikt haben prokurdische Aktivisten das Bürgerbüro der CDU in Chemnitz besetzt. Wie ein Sprecher der Gruppen "Rise up for Rojava" und "Women defend Rojava" im Gespräch MDR SACHSEN sagte, befinden sich etwa 15 Personen in dem Büro, von denen sich drei mit Fahrradschlössern angekettet hätten. Sie wollten friedlich gegen die türkische Außenpolitik der Bundesregierung protestieren. "Von uns wird keine Gewalt ausgehen", so der Sprecher. "Wir setzen uns für die Freiheit und Gerechtigkeit der Kurden ein."