In einer Diskothek in Stollberg hat in der Nacht zu Sonntag ein betrunkener 18-Jähriger zwei Besucherinnen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche nach Angaben von Zeugen in Streit geraten und hatte eine 17-Jährige mit einer Flasche geschlagen und gewürgt. Die junge Frau ging zu Boden. Danach griff er eine 17-Jährige an und verletzte sie mit zwei Faustschlägen. Die Security stellte den 18-Jährigen und übergab ihn der Polizei. Die beiden Mädchen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.