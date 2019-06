Das Grünflächenamt in Chemnitz testet seit Donnerstag eine neue Bewässerungsmethode. Am Wall, am Johannisplatz und in der Zietenstraße werden sogenannte Bewässerungssäcke an rund 100 Jungbäumen getestet. Dabei werden zwei verschiedene Größen ausprobiert: 57 und 75 Liter.