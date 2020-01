Chemnitz bewirbt sich um die Teilnahme an einem bundesweiten Modell-Projekt für den Öffentlichen Personennahverkehr. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Konkret geht es um ein 365-Euro-Jahresticket für den Nahverkehr – Kunden würden also einen Euro pro Tag bezahlen. Es soll in zehn deutschen Städten und Regionen getestet werden. Die Verluste, die beim Verkauf dieser Jahreskarten entstehen, gleicht der Bund für die Laufzeit der Tests aus.