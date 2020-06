Sachsens Regierung kommt an diesem Dienstag in Chemnitz zu einer auswärtigen Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll es vor allem um die Unterstützung der Bewerbung der Stadt zur Kulturhauptstadt Europas 2025 gehen. Chemnitz ist die einzige sächsische Stadt, die noch im Wettbewerb verblieben ist.

Ministerpräsident Kretschmer und Kultusministerin Klepsch wollen sich am Nachmittag über Projekte zur Bewerbung informieren. Außerdem sind mehrere Ministerbesuche, z.B. in der Alten Aktien-Spinnerei, dem Olympiastützpunkt Chemnitz sowie am Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis.