Zwei Tage vor der Entscheidung zur Kulturhauptstadt Europa 2025 präsentiert sich Chemnitz heute zum letzten Mal der internationalen Jury. Es ist bereits die zweite Präsentation innerhalb einer Woche. Jenny Zichner vom Bewerberteam sagte, am Vormittag würden die wichtigsten Punkte er Bewerbung noch einmal der europäischen Jury präsentiertn. "Natürlich auch wieder digital." Und danach werde es eine Stunde Zeit geben, wo die Jury noch einmal alle offenen Fragen stellen kann. "Das Ganze wird auf der großen Bühne des Opernhauses stattfinden, das ist also unsere Kulisse, in der wir die Jury empfangen", sagte Zichner. Vorigen Donnerstag haben die Bewerber ihre Stadt bei einem digitalen Stadtrundgang der Jury quasi aus der Ferne, aber live gezeigt.