BGH: Prozess um Tod von Daniel H. findet in Sachsen statt

Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Chemnitzers Daniel H. kann wie geplant am 18. März in Dresden beginnen. Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) lehnte den Antrag der Verteidigung des angeklagten Syrers Alaa S. ab. (Aktenzeichen: 2 ARs 69/19 und 2 AR 48/19) Sie wollte erreichen, dass das Verfahren weder in Sachsen noch in Brandenburg oder Thüringen stattfindet. Ihre Begründung: In den drei Ländern sei mit rechtsgerichteten und ausländerfeindlich motivierten Demonstrationen sowie mit massiven, von der Polizei nicht beherrschbaren Ausschreitungen zu rechnen. Dadurch könnten Prozessbeteiligte beeinflusst werden. Zudem sah die Verteidigung die Gefahr, dass Justizmitarbeiter das Gedankengut der rechten Demonstranten teilen könnten.