Demo-Tag in Chemnitz verläuft friedlich

Rund 1.300 Menschen haben am Sonnabend in Chemnitz gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten protestiert. Die Jugendorganisation der rechtsextremen NPD hatte unter dem Motto "Tag der deutschen Zukunft" einen Aufmarsch organisiert. Die Polizei zählte dabei etwa 270 Teilnehmer. Die rechten Veranstalter hatten ursprünglich 500 Teilnehmer beim Ordnungsamt angemeldet. Am frühen Nachmittag bilanzierten die Behörden einen friedlichen Verlauf. Vereinzelt gab es am äußeren Rand der Innenstadt Verstöße gegen das Versammlungsgesetz: aus den Reihen der Gegendemonstranten wurden Glasflaschen geworfen und Böller gezündet.