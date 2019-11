In Sachsen suchen aktuell 933 junge Menschen eine Lehrstelle. Sie haben die Wahl aus derzeit 1.725 freien Ausbildungsplätzen. Das ist die Bilanz der Bundesagentur für Arbeit, die am Donnerstag in Chemnitz vorgestellt wurde. Demnach haben mehr als 21.100 Jugendliche im vergangenen Jahr mit Hilfe der Berufsberater einen Ausbildungsplatz gesucht. Bei den Agenturen für Arbeit waren im Zeitraum Oktober 2018 bis September 2019 rund 21.600 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet.